Польша может изменить антибандеровский закон, - польский МИД
Как сообщает "Капитал", об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
"В отношениях с США и Израилем это проблема, и стоит согласиться, что в этом вопросе нужно принять определенное решение", - заявил Чапутович.
Он отметил, что согласен с мнением вице-премьера Ярослава Говино, который заявил, что закон в нынешнем виде вредит национальным интересам государства.
Ранее Говино заявил, что в отношениях с США и Израилем есть определенные проблемы из-за закона и отметил, что сначала он вызывал сомнения, которые ранее относились исключительно к так называемой "украинской поправке".
Чапутович также отметил, что коррекция закона может состояться и без участия Конституционного суда, на рассмотрение которого президент Дуда направил законопроект.
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