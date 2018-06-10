Польша может изменить антибандеровский закон, - польский МИД

10 июня, 2018, 11:58

Закон об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту, необходимо срочно изменить

Как сообщает "Капитал", об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"В отношениях с США и Израилем это проблема, и стоит согласиться, что в этом вопросе нужно принять определенное решение", - заявил Чапутович.

Он отметил, что согласен с мнением вице-премьера Ярослава Говино, который заявил, что закон в нынешнем виде вредит национальным интересам государства.

Ранее Говино заявил, что в отношениях с США и Израилем есть определенные проблемы из-за закона и отметил, что сначала он вызывал сомнения, которые ранее относились исключительно к так называемой "украинской поправке".

Чапутович также отметил, что коррекция закона может состояться и без участия Конституционного суда, на рассмотрение которого президент Дуда направил законопроект.