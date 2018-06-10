Под Киевом отец и сын забили до смерти 42-летнего мужчину, который залез в их двор

10 июня, 2018, 16:51

Тело неизвестного мужчины, завернутое в полиэтилен, обнаружили в лесополосе неподалеку от города Украинка

Во время проведения ряда необходимых оперативных мероприятий сотрудники Обуховского отдела полиции восстановили ход событий и задержали лиц, подозреваемых в совершении умышленного убийства, передает отдел коммуникаций полиции Киевской области

Установлено, что неделю назад ночью на территорию одного из частных домовладений в городе Украинка через забор перелез неизвестный мужчина.

В это время его заметили хозяин со своим сыном. Отец тяжелым предметом, именно каким сейчас следствие устанавливает, нанес незваному "гостю" многочисленные удары по голове. Когда тело стало бездыханным, мужчина с сыном надели на него полиэтиленовые пакеты, погрузили в машину и вывезли в лисопасадку за город.

Погибшим оказался 42-летний житель Обухивщини. На теле потерпевшего обнаружены телесные повреждения в виде открытой травмы головы, перелом костей основания черепа.

Сейчас 55-летний отец и его 32-летний сын задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.