Под Киевом отец и сын забили до смерти 42-летнего мужчину, который залез в их двор
Во время проведения ряда необходимых оперативных мероприятий сотрудники Обуховского отдела полиции восстановили ход событий и задержали лиц, подозреваемых в совершении умышленного убийства, передает отдел коммуникаций полиции Киевской области
Установлено, что неделю назад ночью на территорию одного из частных домовладений в городе Украинка через забор перелез неизвестный мужчина.
В это время его заметили хозяин со своим сыном. Отец тяжелым предметом, именно каким сейчас следствие устанавливает, нанес незваному "гостю" многочисленные удары по голове. Когда тело стало бездыханным, мужчина с сыном надели на него полиэтиленовые пакеты, погрузили в машину и вывезли в лисопасадку за город.
Погибшим оказался 42-летний житель Обухивщини. На теле потерпевшего обнаружены телесные повреждения в виде открытой травмы головы, перелом костей основания черепа.
Сейчас 55-летний отец и его 32-летний сын задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.
- Напомним, депутат Черкасского областного совета Сергей Гура 15 лет назад убил свою жену, а его убийца и экс-охранник Николай Гончар был свидетелем этого. В 2018 году Гончар застрелил своего бывшего работодателя.
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