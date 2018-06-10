Один из ведущих вузов будет выплачивать по 9 тыс. грн тем своим выпускникам, которые будут работать в школе
Сумма будет равняться пяти прожиточным минимумам (1841 x 5 = 9 205), сообщает пресс-служба вуза.
Для выпускников, которые учились по государственному заказу, получили образование по направлениям и специальностям педагогического профиля и заключат договор по трудоустройству на должностях педагогических работников в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях сроком не менее чем на 3 года, будут выплачивать пособие.
В случае отказа выпускника приступить к работе, согласно заключенному договору, увольнения его по инициативе администрации за нарушение трудовой дисциплины, увольнение по соглашению сторон или по инициативе работника в течение 3 лет, в течение трех лет от начала работы получатель помощи обязан вернуть полученные средства в высшее учебное заведение, которое осуществляло ее выплату.
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