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Один из ведущих вузов будет выплачивать по 9 тыс. грн тем своим выпускникам, которые будут работать в школе

Выпускникам-педагогам Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки, которые учились на государственной форме и после окончания подпишут контракт на 3 года работы, выплатят помощь

Сумма будет равняться пяти прожиточным минимумам (1841 x 5 = 9 205), сообщает пресс-служба вуза.

Для выпускников, которые учились по государственному заказу, получили образование по направлениям и специальностям педагогического профиля и заключат договор по трудоустройству на должностях педагогических работников в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях сроком не менее чем на 3 года, будут выплачивать пособие.

В случае отказа выпускника приступить к работе, согласно заключенному договору, увольнения его по инициативе администрации за нарушение трудовой дисциплины, увольнение по соглашению сторон или по инициативе работника в течение 3 лет, в течение трех лет от начала работы получатель помощи обязан вернуть полученные средства в высшее учебное заведение, которое осуществляло ее выплату.

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