Ночью Венгрия подняла в воздух истребители из-за нелегального самолета из Украины
10 июня, 2018, 14:15
В ночь на 10 июня небольшой самолет из Украины нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, заставив привести венгерские воздушные силы в боевую готовность
Об этом сообщает Mukachevo.net.
Пограничники сразу же объявили тревогу и проинформировали соответствующие органы безопасности НАТО. Кроме того, в воздух были подняты шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.
Сообщается, что инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска Лужанка–Берегшурань.
Венгерские военные отметили, что самолет, летевший из Украины, покинул воздушное пространство Венгрии после ряда маневров.
"Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно - сигареты, нелегалов и запрещенные товары", - отмечается в сообщении.
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