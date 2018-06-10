Ночью Венгрия подняла в воздух истребители из-за нелегального самолета из Украины

10 июня, 2018, 14:15

В ночь на 10 июня небольшой самолет из Украины нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, заставив привести венгерские воздушные силы в боевую готовность

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Пограничники сразу же объявили тревогу и проинформировали соответствующие органы безопасности НАТО. Кроме того, в воздух были подняты шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

Сообщается, что инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска Лужанка–Берегшурань.

Венгерские военные отметили, что самолет, летевший из Украины, покинул воздушное пространство Венгрии после ряда маневров.

"Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно - сигареты, нелегалов и запрещенные товары", - отмечается в сообщении.