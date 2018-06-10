На Украину идет мощный циклон: к среде ливнями накроет всю страну

10 июня, 2018, 09:57

В ближайшие несколько дней на смену летней жаре придут грозы и дожди с короткими перерывами

Как сообщили в украинском Гидрометцентре, погода на следующей неделе изменится. Уже с понедельника циклон ворвется в Украину с Запада, принеся грозы, а потом, к среде мощь стихии будет ощущаться на всей территории страны. По всей Украине прогнозируют дожди и даже ливни.

Так, в воскресенье, 10 июня, первый "сигнал" о наступлении циклона получат западные регионы Украины. Там прогнозируют кратковременные дожди, но пока что без гроз. Хотя столбики термометров покажут вполне летнюю жару, местами до +31 градуса. На остальной территории без осадков. На севере и востоке страны до +26, в центре и на юге – до +28...+30 тепла.

В понедельник, 11 июня, кратковременные дожди на западе страны сменятся грозовыми ливнями, а циклон продвинется вглубь Украины, задев Винницкую и Житомирскую области. Теплый воздух под напором циклона сместится на восток страны, а на западе и юге немного похолодает. В целом по всей территории Украины температура будет в рамках + 24...+28 градусов.

Во вторник, 12 июня, грозовой фронт распространиться еще шире по Украине. Дожди с грозами пройдут практически по всей Украине, сухо будет только на востоке, в некоторых регионах юга страны и в Крыму. Температурный режим в целом сохранится на уровне предыдущего дня.

В среду, 13 июня, "разрыв" в циклоне принесет бездождевую передышку. Лишь в некоторых регионах центральных областей возможны небольшие дожди. На остальной территории будет сухо, но не надолго. По всей стране ожидается +24...+26, местами до +27.

Уже в четверг, 14 июня, циклон снова станет "плотным" и над всей территорией страны нависнут дождевые облака. Ливни прогнозируют по всей Украине, за исключением Крыма. Вместе с тем температура воздуха опустится на несколько градусов и в целом по стране будет равномерно тепло – + 23...+26 градусов. На юге и в Крыму до +28.