На столичных Берковцах столкнулись 3 автомобиля: среди пострадавших есть ребенок

10 июня, 2018, 21:47

По улице Стеценко в Киеве произошла авария с участием трех автомобилей, в которой пострадали две молодые женщины и мальчик 5-ти лет

Подробности передают Вартови.Еспресо.

Как объяснили водители-участники ДТП, водитель Mazda на большой скорости, маневрируя между автомобилями, не справился с управлением, совершил столкновение с Opel, который ехал впереди, после чего Mazda оказалась на встречной полосе, где лоб в лоб протаранила Renault, что ехало навстречу в направлении Кольцевой.

В результате столкновения пострадали пассажиры Renault. Другим участникам ДТП медики оказали медпомощь без госпитализации.

На месте работают патрульные полицейские, которые ждут следователей.

В салоне Opel находилась молодая семья с 5-летней девочкой. Однако благодаря пасхам безопасности и детскому креслу они состоялись лишь испугом.

Как это происходило