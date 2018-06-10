На столичных Берковцах столкнулись 3 автомобиля: среди пострадавших есть ребенок
Подробности передают Вартови.Еспресо.
Как объяснили водители-участники ДТП, водитель Mazda на большой скорости, маневрируя между автомобилями, не справился с управлением, совершил столкновение с Opel, который ехал впереди, после чего Mazda оказалась на встречной полосе, где лоб в лоб протаранила Renault, что ехало навстречу в направлении Кольцевой.
В результате столкновения пострадали пассажиры Renault. Другим участникам ДТП медики оказали медпомощь без госпитализации.
На месте работают патрульные полицейские, которые ждут следователей.
В салоне Opel находилась молодая семья с 5-летней девочкой. Однако благодаря пасхам безопасности и детскому креслу они состоялись лишь испугом.
Как это происходило
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