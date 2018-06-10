На Львовщине задержали двух одесситов, которые пытались угнать автомобиль у таксиста

10 июня, 2018, 17:35

В Пустомытовский отдел полиции (Львовская область) 9 июня 2018 года обратился за помощью 30-летний львовянин, который работает водителем такси. Мужчина сообщил, что около 21.35 в селе Конопниця на него было совершено разбойное нападение

По словам заявителя, двое пассажиров, которых он должен был завезти в это село, недалеко от дачного кооператива приставили ему к голове пистолет и пытались завладеть автомобилем "Фольксваген Пассат". Когда же таксист выбросил ключи от машины в траву, незнакомцы убежали в лес в направлении автодороги Львов-Шегини, передает отдел коммуникации полиции Львовской области.

К поиску злоумышленников были задействованы сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции во Львовской области и Пустомытовского отдела полиции. В течение нескольких часов правоохранители установили личности злоумышленников. Ими оказались жители одного из сел Одесской области в возрасте 28 и 39 лет, которые временно проживали во Львове.

Оба задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предмет, похожий на пистолет, которым они угрожали таксисту, у них изъято и направлено на экспертизу.

По факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.