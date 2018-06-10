На Донетчине сдался разведчик российских наемников

10 июня, 2018, 14:59

В Покровском районе Донецкой области 41-летний мужчина пришел в местную полицию и сообщил о своей попытке сотрудничества с российскими террористами.

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Донецкой области

Мужчина рассказал, что неделю назад познакомился с членом террористической группировки "ДНР", и тот предложил вступить в ряды боевиков, обещая высокую заработную плату.

Через несколько дней "новобранец" получил задание: добраться до позиций украинских военных в районе поселка Пески и разведать их местоположение, численность личного состава и вооружения. Мужчине пообещали за это 5 тыс. рублей.

"Опасаясь за свою жизнь, я решил уйти в Пески, но не для того, чтобы разведать, а чтобы сдаться", - сказал человек в полиции. Свою попытку сотрудничать с террористами он назвал "самой большой ошибкой в жизни".

Предварительно по факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о переквалификации производства на ч. 6 ст. 260 УК и освобождение мужчины от уголовной ответственности.