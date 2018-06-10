На Буковине полицейские спасли самоубийцу, предложив ему сигарету
10 июня, 2018, 22:09
В Черновицкой области сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с моста в реку Прут
Об этом пишет Молодой буковинец.
Происшествие произошло 8 июня 2018 года Указывается, что к полицейским обратились свидетели, которые сообщили, что на мосту, который соединяет Черновицкую и Ивано-Франковскую области, неизвестный мужчина пытается прыгнуть в реку.
Правоохранители попросили мужчину не делать этого, однако он на их просьбы не реагировал.
Поэтому патрульным пришлось действовать хитростью: один из стражей порядка предложил мужчине зажигалку, чтобы прикурить, после чего схватил его за руку, и, применив наручники, перетащил его через забор.
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