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На Буковине полицейские спасли самоубийцу, предложив ему сигарету

В Черновицкой области сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с моста в реку Прут

Об этом пишет Молодой буковинец.

Происшествие произошло 8 июня 2018 года Указывается, что к полицейским обратились свидетели, которые сообщили, что на мосту, который соединяет Черновицкую и Ивано-Франковскую области, неизвестный мужчина пытается прыгнуть в реку.

Правоохранители попросили мужчину не делать этого, однако он на их просьбы не реагировал.

Поэтому патрульным пришлось действовать хитростью: один из стражей порядка предложил мужчине зажигалку, чтобы прикурить, после чего схватил его за руку, и, применив наручники, перетащил его через забор.

 

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