КГБ еще в 1973 году предупреждало, что на ЧАЭС возможна катастрофа, - историки

10 июня, 2018, 17:56

Рассекреченные документы Отраслевого государственного архива СБУ относительно аварии на ЧАЭС внесли в реестр ЮНЕСКО

Об этом рассказал директор архива Андрей Когут, передает Радио Свобода.

"Всей процедурой занималась Государственная архивная служба. Именно она выступила с такой инициативой и контактировала с ЮНЕСКО о внесении документального комплекса архивов, касающихся аварии на ЧАЭС", - отметил он.

Государственный архив СБУ отобрал со своей стороны наиболее важные документы, которые у нас хранятся. Это документы КГБ о том, каким образом работала станция, проблемы, неисправности и аварии возникали на ней еще до 1986 года, а также то, что касается непосредственно самой Чернобыльской катастрофы и уже ликвидации ее последствий.

"Первый документ у нас датирован 1973 годом. Это докладная записка о нарушении соблюдения норм во время строительства ЧАЭС. Следующие документы также касаются нарушений и проблем, которые возникали здесь во время строительства", - подчеркнул Когут.

Копия документа содержится по этой ссылке.

По словам историка, эти документы показывают, что Чернобыльская катастрофа "не была случайной":

"Мы можем говорить о том, что эта авария была, к сожалению, запрограммирована еще задолго до 1986-го, потому что отношение коммунистического режима, который принимал решение о строительстве ЧАЭС, к ее сооружению и то, каким образом происходило строительство, привели к тому, что фактически невозможно было избежать этой аварии.

То, что отображено в этих докладных, объясняет, почему в 1986 году перекрытие не выдержало. Прежде всего речь идет о проблемах с самой конструкцией. Это была одна из первых АЭС, которые строились по блочной системе, то есть каркас реактора был не полностью литой из бетона.

Оказалось, что бетон был ненадлежащего качества, не такой марки, как было нужно. К тому же он заливался не так, как это предусматривали технические нормы, были трещины и пробелы между различными блоками. То есть вот это разгильдяйство привело к тому, что перекрытие не выдержало и рухнуло внутрь. Вся эта информация есть в этих докладных, которые КГБ писало прежде всего в Центральный комитет коммунистической партии".