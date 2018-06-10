Глава МИД Германии рассказал, что представители "нормандской четверки" будут говорить завтра в Берлине
Он рассказал о намерении обсудить на будущих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев ООН. Немецкий чиновник указал в частности на то, что "интересы и позиции Украины и России во многих сферах" имеют значительные расхождения, передает DW.
Впрочем, по словам Мааса, следует попробовать все, чтобы достичь длительного перемирия, отвод тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для людей на Донбассе, которые страдают.
Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что люди "на Востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира".
Заметим, что наибольшей сложностью в обсуждении вопроса "голубых касок" на Донбассе является несогласие Москвы с тем, чтобы в составе миссии были военные стран НАТО.
- Напомним, 1 июня Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным в Мариуполе анонсировал проведение 11 июня встречи министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины. Того же дня Маас побывал на Донбассе, где был шокирован масштабами разрушений в мариупольском пригороде Широкино.
- Переговоры в "нормандском формате" 11 июня должны стать первыми после 16-месячного перерыва.
- Последняя встреча в "нормандском" формате на уровне министров состоялась в феврале 2017 года. В мае главы государств и правительств "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель не было представителя России, из-за чего обозреватели назвали такие переговоры "нормандской тройкой".
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