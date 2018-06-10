Глава МИД Германии рассказал, что представители "нормандской четверки" будут говорить завтра в Берлине

10 июня, 2018, 19:50

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас ожидает сложных переговоров во время встречи глав МИД стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия), которая состоится в Берлине в понедельник, 11 июня 2018 года, то есть уже завтра

Он рассказал о намерении обсудить на будущих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев ООН. Немецкий чиновник указал в частности на то, что "интересы и позиции Украины и России во многих сферах" имеют значительные расхождения, передает DW.

Впрочем, по словам Мааса, следует попробовать все, чтобы достичь длительного перемирия, отвод тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для людей на Донбассе, которые страдают.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что люди "на Востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира".

Заметим, что наибольшей сложностью в обсуждении вопроса "голубых касок" на Донбассе является несогласие Москвы с тем, чтобы в составе миссии были военные стран НАТО.