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Глава МИД Германии рассказал, что представители "нормандской четверки" будут говорить завтра в Берлине

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас ожидает сложных переговоров во время встречи глав МИД стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия), которая состоится в Берлине в понедельник, 11 июня 2018 года, то есть уже завтра

Он рассказал о намерении обсудить на будущих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев ООН. Немецкий чиновник указал в частности на то, что "интересы и позиции Украины и России во многих сферах" имеют значительные расхождения, передает DW.

Впрочем, по словам Мааса, следует попробовать все, чтобы достичь длительного перемирия, отвод тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для людей на Донбассе, которые страдают.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что люди "на Востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира".

Заметим, что наибольшей сложностью в обсуждении вопроса "голубых касок" на Донбассе является несогласие Москвы с тем, чтобы в составе миссии были военные стран НАТО.

  • Напомним, 1 июня Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным в Мариуполе анонсировал проведение 11 июня встречи министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины. Того же дня Маас побывал на Донбассе, где был шокирован масштабами разрушений в мариупольском пригороде Широкино.
  • Переговоры в "нормандском формате" 11 июня должны стать первыми после 16-месячного перерыва.
  • Последняя встреча в "нормандском" формате на уровне министров состоялась в феврале 2017 года. В мае главы государств и правительств "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель не было представителя России, из-за чего обозреватели назвали такие переговоры "нормандской тройкой".
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