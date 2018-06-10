Дело парня из Сум, который взорвал гранату в ночном клубе, расследуют по 4 статьям УК

10 июня, 2018, 18:51

Полиция уже задержала 28-летнего мужчину, который взорвал гранату в помещении развлекательного заведения в Сумах

Сейчас он дает объяснения следователям. Ход расследования находится на личном контроле руководителя Главного управления Нацполиции области, передает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Следственным отделом Сумского отдела полиции внесены сведения в единый реестр досудебных расследований, в отношении покушения на убийство, сопротивления работнику полиции, относительно незаконного хранения и использования оружия и боеприпасов, а также по хулиганским действиям, которые совершены с применением предмета для нанесения телесных повреждений", - отметил начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.