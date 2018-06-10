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Дело парня из Сум, который взорвал гранату в ночном клубе, расследуют по 4 статьям УК

Полиция уже задержала 28-летнего мужчину, который взорвал гранату в помещении развлекательного заведения в Сумах

Сейчас он дает объяснения следователям. Ход расследования находится на личном контроле руководителя Главного управления Нацполиции области, передает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Следственным отделом Сумского отдела полиции внесены сведения в единый реестр досудебных расследований, в отношении покушения на убийство, сопротивления работнику полиции, относительно незаконного хранения и использования оружия и боеприпасов, а также по хулиганским действиям, которые совершены с применением предмета для нанесения телесных повреждений", - отметил начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

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  • Как уже сообщалось, в Сумах посетитель ночного клуба взорвал гранату, из-за чего пострадало 7 человек.
  • Позже в соцсетях появилось видео взрыва.
  • Инцидент произошел около 6-ти утра.
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