Дело парня из Сум, который взорвал гранату в ночном клубе, расследуют по 4 статьям УК
10 июня, 2018, 18:51
Полиция уже задержала 28-летнего мужчину, который взорвал гранату в помещении развлекательного заведения в Сумах
Сейчас он дает объяснения следователям. Ход расследования находится на личном контроле руководителя Главного управления Нацполиции области, передает отдел коммуникации полиции Сумской области.
"Следственным отделом Сумского отдела полиции внесены сведения в единый реестр досудебных расследований, в отношении покушения на убийство, сопротивления работнику полиции, относительно незаконного хранения и использования оружия и боеприпасов, а также по хулиганским действиям, которые совершены с применением предмета для нанесения телесных повреждений", - отметил начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.
- Как уже сообщалось, в Сумах посетитель ночного клуба взорвал гранату, из-за чего пострадало 7 человек.
- Позже в соцсетях появилось видео взрыва.
- Инцидент произошел около 6-ти утра.
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