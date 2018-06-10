Беларусь и Китай подписали соглашение о взаимном безвизе

10 июня, 2018, 13:55

Беларусь, которая пытается выйти из-под многолетнего влияния Москвы, и Китай подписали межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов

Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

В мае, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отмечал, что государство станет одним из первых в Европе, которые подписали такое соглашение с КНР.

"Нет сомнений в том, что взаимная отмена виз откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях", – сказал премьер-министр в интервью китайскому агентству "Синьхуа".

По его данным, в 2017 году Беларусь посетили более 3,2 тыс. организованных туристов из Китая, что почти в 2 раза больше, чем в 2016 году.

"По этому показателю гости из Китая впервые обошли туристов из Германии и Израиля, которые традиционно посещают Беларусь. Больше путешественников приезжает только из стран, с которыми у нас есть общая граница", - обратил внимание премьер.

В настоящее время в Беларуси действует безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, также китайские граждане при наличии шенгенских виз могут воспользоваться 5-дневным безвизовым режимом.