За год заробитчане перечислили в страну более 9 миллиардов долларов, - Смолий
9 июня, 2018, 14:20
Часть отрицательного торгового баланса перекрывается доходами украинцев, которые работают за рубежом
Как сообщает ЗН, об этом в интервью заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
"За прошлый год объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов превысил 9 млрд долл., и мы ожидаем, что в 2018 году сумма будет не меньшей. Только за январь—апрель этого года они составили 3,4 млрд долл., тогда как дефицит торговли товарами и услугами — 2,1 млрд долл", - сообщил господин Смолий.
- Как сообщалось, в Польше стартовал проект по бесплатному трудоустройству украинцев.
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