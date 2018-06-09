За год заробитчане перечислили в страну более 9 миллиардов долларов, - Смолий

9 июня, 2018, 14:20

Часть отрицательного торгового баланса перекрывается доходами украинцев, которые работают за рубежом

Как сообщает ЗН, об этом в интервью заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"За прошлый год объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов превысил 9 млрд долл., и мы ожидаем, что в 2018 году сумма будет не меньшей. Только за январь—апрель этого года они составили 3,4 млрд долл., тогда как дефицит торговли товарами и услугами — 2,1 млрд долл", - сообщил господин Смолий.