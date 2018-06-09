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Возле киевского метро "Житомирская" авто "догнало" маршрутку с пассажирами

Возле кинотеатра "Экран" и станции метро "Житомирская" на проспекте Победы в Киеве произошло ДТП с участием двух легковушек и маршрутного автобуса №188. Есть пострадавшие

По предварительным данным автомобиль Daewoo Lacetti на болгарских номерах ударил Opel, от чего последнего отбросило в заднюю часть маршрутки, передают Вартови.Еспресо.

В результате ДТП тяжелые травмы получил 19-летний пассажир Opel, которого госпитализировали в больницу. Пассажиров, находившихся в маршрутке, и водителей осмотрели врачи "скорой", им оказали помощь на месте.

На месте работают следователи, которые и установят причины аварии.

 

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