Возле киевского метро "Житомирская" авто "догнало" маршрутку с пассажирами

9 июня, 2018, 21:55

Возле кинотеатра "Экран" и станции метро "Житомирская" на проспекте Победы в Киеве произошло ДТП с участием двух легковушек и маршрутного автобуса №188. Есть пострадавшие

По предварительным данным автомобиль Daewoo Lacetti на болгарских номерах ударил Opel, от чего последнего отбросило в заднюю часть маршрутки, передают Вартови.Еспресо.

В результате ДТП тяжелые травмы получил 19-летний пассажир Opel, которого госпитализировали в больницу. Пассажиров, находившихся в маршрутке, и водителей осмотрели врачи "скорой", им оказали помощь на месте.

На месте работают следователи, которые и установят причины аварии.