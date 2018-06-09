Владельцев агрохолдинга, устроивших могильник, арестовали на два месяца

9 июня, 2018, 13:43

Трем задержанным совладельцам ООО "Комплекс - Агромарс", представленного на рынке под ТМ "Гаврилівські курчата", суд избрал содержание под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога

Об этом сообщает Генпрокуратура в Facebook.

"Трем задержанным владельцам агрохолдинга, расположенном на Киевщине, Печерский районный суд.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн, 90 млн грн и 84 млн грн соответственно", - говорится в сообщении.

Указанные должностные лица агрохолдинга подозреваются в том, что вследствие систематического нарушения норм законодательства об охране природной среды нанесли окружающей среде ущерб на сумму свыше 200 миллионов гривень. Им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр).