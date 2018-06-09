В том, что Россия оккупировала Крым и устроила там базу подводных лодок, виноват Обама, - Трамп
Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Канаде по итогам участия в саммите "Большой семерки", передает Fox News.
Отвечая на вопрос журналиста о том, должен ли Крым быть признан российским на данном этапе, Трамп ответил:
"Вам лучше спросить это у президента Обамы, потому что он был тем, кто позволил аннексировать Крым. Это произошло во время его руководства, и он был тем, кто позволил России войти в Крым и потратить там много денег, потому что они потратили много денег на перестройку".
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В то же время Трамп добавил, что он, "вероятно, поступил бы совсем по-другому".
"Спросите его, почему он это сделал? Почему он это сделал?", - сказал Трамп.
Он также выразил мнение, что Россия построила в аннексированном Крыму базу для подводных лодок.
- Трамп не впервые обвиняет Обаму в том, что его действия привели к аннексии Крыма.
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