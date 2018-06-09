В стране на выходные объявлен наивысший уровень пожарной опасности

9 июня, 2018, 10:44

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в стране

Соответствующее объявление размещено на сайте ГСЧС.

"Внимание! Предупреждение о пожарной опасности в Украине. По данным Укргидрометцентра, 9-11 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.