В стране на выходные объявлен наивысший уровень пожарной опасности
9 июня, 2018, 10:44
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в стране
Соответствующее объявление размещено на сайте ГСЧС.
"Внимание! Предупреждение о пожарной опасности в Украине. По данным Укргидрометцентра, 9-11 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
- Как сообщалось, в Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-