В Северодонецке появился отель для кошек
9 июня, 2018, 21:40
В городе Северодонецк на Луганщине открыли отель для кошек
В каждом номере есть домик, лежак с мягким матрасом, одноразовая посуда, туалет, зеркало и игрушка, передает Эспрессо.TV.
Пансионат для четвероногих организовала местная жительница Ирина Якимчук.
Заведение состоит из 4 отдельных номеров. В одном из них уже поселилась кошка по имени Апельсинка.
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