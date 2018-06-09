В Северодонецке появился отель для кошек

9 июня, 2018, 21:40

В городе Северодонецк на Луганщине открыли отель для кошек

В каждом номере есть домик, лежак с мягким матрасом, одноразовая посуда, туалет, зеркало и игрушка, передает Эспрессо.TV.

Пансионат для четвероногих организовала местная жительница Ирина Якимчук.

Заведение состоит из 4 отдельных номеров. В одном из них уже поселилась кошка по имени Апельсинка.