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В Северодонецке появился отель для кошек

В городе Северодонецк на Луганщине открыли отель для кошек

В каждом номере есть домик, лежак с мягким матрасом, одноразовая посуда, туалет, зеркало и игрушка, передает Эспрессо.TV.

Пансионат для четвероногих организовала местная жительница Ирина Якимчук.

Заведение состоит из 4 отдельных номеров. В одном из них уже поселилась кошка по имени Апельсинка.

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