В Мариуполе поймали шпиона российских боевиков

9 июня, 2018, 10:59

Военная контрразведка Объединенных сил разоблачила очередного шпиона ОРДО в Мариуполе

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В результате проведенной представителями военной контрразведки Объединенных сил спецоперации задержан житель города Мариуполя, который в 2014 году присоединился к боевикам террористической организации "ДНР" и с оружием в руках выполнял указания своих главарей. Впоследствии он был направлен боевиком с позывным "Итальянец" на территорию, подконтрольную Украине, для сбора разведывательной информации. Оперативники военной контрразведки некоторое время держали шпиона под присмотром, что сделало невозможным сбор и передачу им ценной информации для своих кураторов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-центре ООС, в рамках открытого 8 июня 2018 года следователями СБУ уголовного производства по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины "Создание террористической группы или террористической организации" продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - сообщают в пресс-центре.

Также в ООС отметили, что, учитывая то, что шпион "не успел нанести вред интересам Украины, раскаялся в своих противоправных действиях и сотрудничает со следствием", он может принять участие в специальной программе СБУ "тебя ждут дома", в рамках которой осуществляются меры по освобождению от уголовной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях.