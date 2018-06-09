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В Киеве неизвестный напал с ножом на продюсера Александра Ягольника

Известный украинский музыкальный журналист, бывший продюсер певицы Натальи Могилевской Александр Ягольник заявил, что 8 июня в Киеве на него было совершено покушение

Об этом он рассказал в своем блоге.

Так, поздно вечером он возвращался домой, когда из-за дерева вышел неизвестный.

"Это ты, тот Ягольник?" - спросил мужчина. "Есть разговор", - продолжил он.

Затем он вынул нож и нанес удар, целясь в область сердца. Однако Ягольник выставил руку и получил ранение в нее. Нападавший растерялся и убежал - подъехала машина.

"Встретил в * ту. С ножом. Ночью. Обидно. Но им никогда не удастся меня сломать. Разве что убить..." - Ягольник прокомментировал покушение на своей странице в Facebook.

 
 
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