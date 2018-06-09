В Коломые обрушилась крыша колледжа

9 июня, 2018, 15:54

Около 22.00 пятницы, 8 июня 2018 года, произошел обвал корпуса Коломыйского экономико-правового колледжа

Начальник полиции Коломыйского района Остап Билейчук сообщил, что пострадавших, к счастью, нет, передает Курс.

По его словам, обвалилось перекрытие крыши на том же месте, где в прошлом году произошел обвал. Не выдержали балки.

На месте происшествия работает специально созданная комиссия, которая выясняет причину разрушения здания.

В сети зафиксировали, как произошел обвал.