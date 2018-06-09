В КГГА дороговизну столичных отелей на ЛЧ объяснили провокациями россиян

9 июня, 2018, 21:07

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников отмечает, что все отели еще за полгода были полностью выкуплены по ценам, согласованным с УЕФА

Все рассказы про дорогие отели - это информационный вброс России, заявил он в интервью "Главкому".

По его словам, все гостиницы еще за полгода были полностью выкуплены по ценам, согласованным с УЕФА - с надбавками, которые позволили для отельеров.

При этом чиновник вспоминает, как одновременно на двух сайтах появились две одинаковые новости о якобы заоблачных ценах на аренду.

"На одном ресурсе писали, что испанские болельщики отказываются ехать в Киев из-за высоких цен, на другом - английские. И потом это начинают разгонять. И в это время появляется на "Букинге" пять номеров по 200-300 тыс. - какие-то "апартменты" на Голосеево, на Нивках. То есть это даже не официальные гостиницы. Они появились в топе на "Букинге" и там висели. Вы думаете, кто-то их снял за такие деньги? Это обычный информационный вброс, к которому мы были готовы, и таких сюжетов было заготовлено немало", - объясняет Резников.

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По словам заместителя главы Киевской городской администрации, на специальных закрытых заседаниях координационного штаба правоохранители предупреждали, что у Кремля стоит задача максимально все опорочить.

"Собственно, с таким мы уже сталкивались во время подготовки к Евровидению в прошлом году. Все под копирку", - говорит он.

Резников подчеркивает, что в УЕФА было просьбы, чтобы КГГА вмешалась в этот процесс. КГГА собирала отельеров, хотя и не могла вмешиваться в частный бизнес, а только просить.

"Год назад я лично проводил в помещении ФФУ эту встречу, со мной был вице-президент ФФУ Вадим Костюченко, наш начальник управления туризма Антон Тараненко, и мы просто провели диалог. Нам представители отелей сказали: "Ребята, не волнуйтесь, мы не собираемся спекулировать. Вот наш стойкий тариф, мы переговорим с УЕФА, но поймите, это сезон и не заработать нельзя". Был оговорен процент надбавки - 30% при условии, если выкупаются блоки для официальных лиц УЕФА, для прессы и так далее. Поэтому, как говорил профессор Преображенский доктору Борменталю "не читайте советских газет перед едой", - резюмирует Резников.