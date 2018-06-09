В Днепропетровской области руководители банка разворовали 500 тыс. грн для переселенцев

9 июня, 2018, 19:53

На Днепропетровщине сотрудники СБУ совместно с полицией разоблачили руководителей отделения одного из государственных банков Украины, которые присвоили полмиллиона гривен клиентов учреждения

Правоохранители установили, что и. о. управляющего отделением банка и ее подчиненная разработали противоправный механизм. Злоумышленники "пользовались" оформленными, но не выданным картам клиентов из числа вынужденных переселенцев, передает пресс-центр СБ Украины.

Чиновники самостоятельно устанавливали ПИН-коды и через банкоматы снимали деньги. Когда клиенты банка обращались с заявлением о пропаже денег со счета, то чиновницы выдавали наличку, которую снимали из любого другого карточного счета клиентов банка. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица банка успели незаконно присвоили более полумиллиона гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжается комплекс следственных мероприятий для установления других возможно причастных к сделке лиц и дополнительных эпизодов противоправной деятельности. Обвинительный акт в отношении руководителя отделения уже направлен в суд.