В боях за Крымское ранены трое бойцов

9 июня, 2018, 08:33

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения Операции объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. Интенсивные боевые действия продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях. Российско-оккупационные войска 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли запрещенную Минскими договоренностями оружие

Об этом сообщается в сводке штаба ООС по состоянию на 7:00 9 июня.

Наиболее напряженная обстановка была на Луганщине, где активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты под прикрытием 120-мм и 82-мм минометов пытались вытеснить наши подразделения со своих огневых позиций и улучшить свое тактическое положение. Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными. В ходе боев за населенный пункт Крымское трое наших защитников получили ранения.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Широкино активные боевые действия начались около 18:00. На протяжении почти двух часов противник вел огонь из минометов 120-мм калибра. В ходе обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Защитники Мариуполя дали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы.

Снайперский огонь противник вел в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами угроза была быстро ликвидирована.

Во время боевых действий за минувшие сутки на других направлениях были ранены еще двое наших защитников.

По данным разведки, в течение 8 июня трое оккупантов уничтожены и 16 ранены.

Более подробная информация о событиях, которые происходят в районе проведения операции, будет обнародована во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.