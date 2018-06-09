В боях за Крымское ранены трое бойцов
Об этом сообщается в сводке штаба ООС по состоянию на 7:00 9 июня.
Наиболее напряженная обстановка была на Луганщине, где активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты под прикрытием 120-мм и 82-мм минометов пытались вытеснить наши подразделения со своих огневых позиций и улучшить свое тактическое положение. Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными. В ходе боев за населенный пункт Крымское трое наших защитников получили ранения.
На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Широкино активные боевые действия начались около 18:00. На протяжении почти двух часов противник вел огонь из минометов 120-мм калибра. В ходе обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Защитники Мариуполя дали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы.
Снайперский огонь противник вел в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами угроза была быстро ликвидирована.
Во время боевых действий за минувшие сутки на других направлениях были ранены еще двое наших защитников.
По данным разведки, в течение 8 июня трое оккупантов уничтожены и 16 ранены.
Более подробная информация о событиях, которые происходят в районе проведения операции, будет обнародована во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.
- Как сообщалось, в Авдеевке воды осталось на 4 дня.
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