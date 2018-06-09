Украина, Грузия и Молдова подписали заявление о Межпарламентской ассамблее

9 июня, 2018, 11:24

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, глава Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и глава Парламента Республики Молдова Андриан Канду 9 июня в Киеве подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи "Украина-Молдова-Грузия"

Об этом сообщает Укринформ.

"В соответствии с уставами и регламентами, этот процесс является не одномоментным, этот процесс затем должен быть утвержден рабочими группами, избранными от каждого парламента, но должен быть сделан первый шаг в провозглашении Межпарламентской ассамблеи. Я надеюсь, что наше окончательное заседание, которое начато в Кишиневе и продолжено в Украине, мы сможем провести в Тбилиси (Грузия), где уже будет официальное создание этой Межпарламентской ассамблеи. Я убежден, эта площадка даст нам гораздо больше новых возможностей для сотрудничества и взаимодействия", - сказал глава ВР Андрей Парубий.

Он также напомнил, что Украина имеет похожий опыт сотрудничества с Польшей и Литвой в Межпарламентской ассамблее, в рамках которой зародилось много прекрасных идей, таких как идея Плана Маршала.

"Мечтаю, что однажды мы соберемся двумя межпарламентскими ассамблеями для совместного заседания, показав, что Балто-Черноморский пояс и есть щит Европы, который сегодня защищает ценности и весь цивилизованный мир", - добавил спикер украинского парламента.

Как сообщалось, в столичном отеле "Киев" 9 июня открылась II Межпарламентская конференция на тему "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского регионального компонента и безопасного сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО" при участии главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия, главы Парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и главы Парламента Республики Молдова Андриана Канду.