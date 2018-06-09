Спецпрокурор Мюллер выдвинул новое обвинение Манафорту и Килимнику

9 июня, 2018, 15:05

Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа и его украинского помощника обвинили в давлении на свидетелей

Как передает "Медуза", по информации Мюллера, Манафорт и Килимник пытались заставить соврать двух свидетелей.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, который в США расследует дело о вероятном вмешательстве России в американские выборы 2016 года, предъявил обвинение в препятствовании правосудию экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его помощнику, украинцу Константину Килимнику,.

Обвинения выдвинуты из-за их общения с двумя свидетелями по делу Манафорта, имена которых в обвинительном заключении не упоминаются. По данным, полученным командой Мюллера, Манафорт и Килимник неоднократно связывались со свидетелями по телефону и в мессенджерах в феврале и апреле 2018 года.

В ходе общения с правоохранительными органами свидетели заявили, что Манафорт и Килимник в ходе разговоров пытались заставить их дать ложные показания относительно характера их совместной работы в Украине.

Напомним, что 30 октября прошлого года Пол Манафорт сдался ФБР. Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам. В частности, их обвиняют в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредставлении отчетов зарубежных банковских счетов. Значительная часть обвинения также связана с деятельностью Манафорта в Украине.