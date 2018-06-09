Саммит G7 не решил торговый спор со США

9 июня, 2018, 09:49

Несмотря на оптимизм Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, будет ли совместное заявление стран Большой семерки после завершения саммита, остается вопросом

Об этом сообщает DW.COM.

Саммит лидеров стран Большой семерки, который проходит в Канаде, отмечен принципиальными расхождениями позиций США и других участников G7, прежде всего в вопросах международной торговли.



Во время саммита глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил готовность прибыть в Вашингтон, чтобы подготовить совместный анализ ради мирного разрешения торгового спора между ЕС и США. Президент США Дональд Трамп воспринял эту идею положительно. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, также сказал о возможных сдвигах в торговых переговорах с Трампом: "Дело движется", - заявил Макрон, который провел в Канаде двустороннюю встречу с президентом США.

Однако разногласия остаются значительными. В вопросе торговли стороны лишь обменялись своими мнениями - без громких споров, но и без намека на компромисс. Трамп и в дальнейшем защищает введенные им недавно высокие ввозные пошлины на сталь и алюминий.

Президент США заявил об уверенности, что до завершения саммита в субботу, 9 июня, будет совместное итоговое заявление, в чем канцлер Германии Ангела Меркель и другие участники выразили сомнение ранее. Эксперты предполагают, что может быть подписано заявление с участием только шести членов клуба - без США. Завершение саммита без подписания заключительного совместного коммюнике было бы нетипичным для G7, отмечают обозреватели.

На первой встрече в пятницу лидеры G7 обсудили темы экономического роста и торговли. Ожидается, что дискуссии по последнему вопросу будут сложными из-за позиции США. Перед началом саммита Трамп заявил о "несправедливых торговых соглашениях со странами G7".

Кроме торговли, на саммите также обсуждают вопросы защиты окружающей среды - также одна из тем, в которой лидеры США и ЕС имеют принципиально разные позиции.