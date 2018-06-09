Российские врачи осмотрели Сенцова. Но о состоянии его здоровья не сообщают

9 июня, 2018, 17:51

Консилиум медиков в заполярном городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком округе России провел обследование незаконно осужденного украинского кинорежиссера Олега Сенцова

Об этом сообщили в пресс-бюро регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Вчера (8 июня 2018 года - ред.) проведен очередной консилиум врачей-специалистов Лабытнангской городской больницы. Сенцову проведен ряд клинико-инструментальных исследований. Даны рекомендации относительно дальнейшего ведения пациента", - говорится в сообщении пресс-бюро, на которое ссылается российское информагентство "Интерфакс".

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Отмечается, что Сенцов "постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание".

Вместе с тем в пресс-бюро не уточнили состояние здоровья голодающего Сенцова и содержание врачебных рекомендаций.

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