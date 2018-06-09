Российские врачи осмотрели Сенцова. Но о состоянии его здоровья не сообщают
Об этом сообщили в пресс-бюро регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
"Вчера (8 июня 2018 года - ред.) проведен очередной консилиум врачей-специалистов Лабытнангской городской больницы. Сенцову проведен ряд клинико-инструментальных исследований. Даны рекомендации относительно дальнейшего ведения пациента", - говорится в сообщении пресс-бюро, на которое ссылается российское информагентство "Интерфакс".
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Отмечается, что Сенцов "постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание".
Вместе с тем в пресс-бюро не уточнили состояние здоровья голодающего Сенцова и содержание врачебных рекомендаций.
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- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков.
- По состоянию на 9 июня Балух голодает уже 83-й день, потому что начал раньше, Сенцов - 27-й, Шумков -16-й. Кольченко прекратил голодовку.
- Сенцов уже похудел на 8 кг, у него начали выпадать зубы. Есть угроза отказа почек.
- Надзиратели колонии ежедневно принудительно вводят ему 1 л глюкозы. На 30 день голодовки политзаключенному начнут вводить зонд.
- 9 июня президент Украины Петр Порошенко договорился с неизменным руководителем России Владимиром Путиным о возможности посещения Сенцова уполномоченным по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой.
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