Под посольством России в Гааге родственники жертв МН17 провели молчаливую акцию протеста

9 июня, 2018, 13:09

В знак памяти о жертвах трагедии участники акции поставили 298 белых стульев на газоне возле здания посольства. На стульях положили красные розы

Об этом сообщает ВВС.

24 мая международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малайзийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК "Бук". Следователям удалось выяснить, что "Бук" принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, базирующейся в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского "Боинг-777" и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласиться с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.