На реставрацию Невицкого замка в Закарпатье выделили 11 млн грн. Однако работы еще не начались
На реставрационные работы было выделено более 11 млн грн - 10 млн 700 тыс. должно было поступить из государственного бюджета в рамках финансирования проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств, полученных от Европейского Союза, еще 500 тыс. грн на реставрацию выделили из областного бюджета Закарпатья, передает местный телеканал М-студио.
Согласно проекту, здесь предусмотрено консервацию руин замка - реставрацию центральной башни с полной заменой кровли и укреплением деревянных конструкций, строительство смотровой площадки, укрепление стен башни, реставрацию малой башни и еще некоторые дополнительные работы.
"На реализацию этого масштабного проекта осталось 1,5 года. Однако по непонятным причинам дело дальше обещаний не продвинулось", - говорится в сообщении.
- Напомним, на Прикарпатье восстанавливают Пнивский замок возле Надворной.
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