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На реставрацию Невицкого замка в Закарпатье выделили 11 млн грн. Однако работы еще не начались


фото: igotoworld.com
Археологические раскопки, которые проводили не один год, подтвердили уникальность архитектурного комплекса Невицкого замка (Ужгород, Закарпатье). Находки ученых, а также работа волонтеров, которые собственными силами не один год спасали объект от упадка, способствовали тому, что на проект обратили внимание

На реставрационные работы было выделено более 11 млн грн - 10 млн 700 тыс. должно было поступить из государственного бюджета в рамках финансирования проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств, полученных от Европейского Союза, еще 500 тыс. грн на реставрацию выделили из областного бюджета Закарпатья, передает местный телеканал М-студио.

Согласно проекту, здесь предусмотрено консервацию руин замка - реставрацию центральной башни с полной заменой кровли и укреплением деревянных конструкций, строительство смотровой площадки, укрепление стен башни, реставрацию малой башни и еще некоторые дополнительные работы.

"На реализацию этого масштабного проекта осталось 1,5 года. Однако по непонятным причинам дело дальше обещаний не продвинулось", - говорится в сообщении.

  • Напомним, на Прикарпатье восстанавливают Пнивский замок возле Надворной.
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