На Одесчине девочка раздавала в школе патроны

9 июня, 2018, 19:38

В одной из школ в Саратском районе Одесской области девочка раздавала ученикам патроны, после чего в доме ее родителей обнаружили арсенал боеприпасов

Об этом сообщает УНИАН.

Накануне в дежурную часть Саратского отделения полиции позвонила директор одной из школ, которая сообщила, что в учебном заведении ученица раздает патроны.



Сотрудники полиции сразу же выехали по вызову. Установлено, что 14-летняя девочка действительно дарила ученикам патроны, которые, по ее словам, принесла из дома.



Проведя комплекс неотложных мероприятий, полицейские изъяли у школьников 134 патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм и 4 патронные обоймы. Кроме того, во время санкционированного обыска по месту проживания семьи несовершеннолетней правоохранители обнаружили еще более 400 патронов и гранату.



"По предварительной информации, запрещенные предметы принадлежат одному хозяину, который сейчас находится на востоке Украины. Все изъятое направлено на экспертизу", - сообщили в главке.



По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.