На морском побережье Херсонщины начинают работу 4 полицейские станции

9 июня, 2018, 19:11

Начиная с 10 июня, на Херсонщине официально стартует курортный сезон. В связи с этим дополнительно начинают работу 4 полицейские станции

Отныне жители и отдыхающие на побережье Черного и Азовского морей в населенных пунктах Железный Порт, Лазурное, Хорлы и на Арабатской стрелке будут иметь возможность более оперативно получить от полиции необходимую помощь, передает Департамент коммуникаций Нацполиции.

Ежегодно летом Херсонскую область посещают несколько миллионов граждан. Отдых на морском побережье Херсонщины выбирают как украинцы, так и жители зарубежья. Поэтому по инициативе руководства областного главка полиции для более оперативного реагирования на обращения граждан в прибрежных населенных пунктах, где расположены базы отдыха, начинают работать 4 полицейские станции: "Железный Порт", "Лазурное", "Хорлы", "Арабатская стрелка".

Готовность к работе полицейской станции "Железный Порт" проинспектировал начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артур Мериков.

Он подчеркнул вежливое и терпимое отношение полицейских к гражданам, а также добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей. В частности, руководитель областной полиции обратил внимание правоохранителей на необходимость профилактической работы с целью недопущения правонарушений, предупреждения преступлений и их раскрытия.

После этого полицейские приступили к выполнению служебных обязанностей, а начальник полиции Херсонщины ознакомился с условиями, в которых будут работать подчиненные.

Станции будут работать в круглосуточном режиме. На ежесуточное дежурство заступают сотрудники дежурной части, следственно-оперативная группа, осуществляется прием граждан участковым офицером полиции. Также ежедневно на охрану публичного порядка и безопасности граждан будут заступать пешие, авто-, мото - и велопатрули.

Граждане имеют возможность обратиться за помощью к полицейским станциям:

- "Лазурное" (пгт Лазурное Скадовского р-на, ул.Металлургов, 3-А), тел. (05537) 3-03-01, (099) 62-22-432.

- "Железный Порт" (с.Железный Порт Голопристанского р-на, ул.Школьная, 43-Б), тел. (05539) 3-51-42, (099) 20-19-005.

- "Хорлы" (с.Хорлы Каланчакского р-на, ул. Пограничников, 4), тел. (095) 86-46-730.

- "Арабатская стрелка" (с.Генгорка Генического р-на, ул. Набережная, 39), тел. (095) 86-02-295.