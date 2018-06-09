Макрон изменил свое отношение к Путину, - Пионтковский

9 июня, 2018, 22:12

Последний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург засвидетельствовал резкое изменение его отношения к российскому диктатору Владимиру Путину, что может быть объяснено шантажом спецслужб Кремля и их угрозами обнародовать неудобную для политика информацию

Если в 2017 году Макрон относился к Путину пренебрежительно и унизительно, то сейчас все это сменилось откровенным рвением и чрезмерной любезностью, пишет независимый московский экспорт Андрей Пионтковский, который сейчас живет в Европе, в своем блоге.

"Макрон просто вылизывал Путину задницу именно в тот момент, когда Следственная комиссия объявила результаты по сбитому над Донбассом "Боингу". В присутствии Макрона Путин открыто глумился над жертвами катастрофы. Самолет? Какой самолет? А Макрон ему только посмеивался... Ну, может, чекисты нашли подход и к нему, как в свое время они нашли подход к Николя Саркози", - отметил он.

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Пионтковский добавил, что еще во времена СССР позиции КГБ во Франции были очень сильными. По его мнению, вполне вероятно, что нынешние представители секретных служб могли поднять из архивов компрометирующую информацию, которая и заставляет политических лидеров кардинально менять свои взгляды. В частности, он напомнил, как Саркози сначала запомнился критикой Путина, а потом после одной из встреч на саммите G8 практически потерял жесткую категоричную позицию.

25 мая Макрон со своей женой посетил Россию. Там он дружелюбно обратился к Путину на "ты", когда говорил относительно конфликта в Украине.