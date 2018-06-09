ФСБ вербует украинок для противодействия поместной церкви и начинает новую кампанию против крымских татар, - Тымчук
Об этом со ссылкой на данные мониторинговой группы "Информационное сопротивление" сообщает в Facebook народный депутат Дмитрий Тымчук ("Народный фронт").
Он пишет, что сотрудники ФСБ, которые представляют структурные подразделения этой спецслужбы в Курской области (Россия) вдоль украинско-российской границы, проводят системную работу по привлечению завербованных ранее на компрометирующей основе украинских граждан (одна из категорий - контрабандисты) к активному участию в мероприятиях в поддержку УПЦ МП на территории Украины "в контексте возможного предоставления автокефалии Украинской церкви".
Также, по имеющимся данным, в пунктах пропуска на украинско-российской границе со стороны России сотрудниками (под прикрытием) и агентурой ФСБ РФ проводятся системные мероприятия идеологической обработки и психологического воздействия на граждан Украины, "особенно женского пола в возрасте, которые часто посещают Россию и имеют там родственников".
Основной тезис, который приходится и разыгрывается - это недопущение любой ценой "раскола церкви" (РПЦ - УПЦ МП), которая объединяет братские славянские народы", - отмечает Тымчук.
Кроме того, в международном греческом сообществе, используя потенциал координатора Совета греков зарубежья" И.Саввиди, проводится информационная кампания, направленная на пропаганду идеи, что коренным народом Крымского полуострова является исключительно греки, а не крымские татары.
"Кампания координируется представителями ФСБ", - подчеркнул нардеп.
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