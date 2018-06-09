Детей будут пускать на "Бандерштат" бесплатно

9 июня, 2018, 20:51

Вход для детей до 12 лет на фестиваль "Бандерштат" будет бесплатным

Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.



"Мы верим, что "Бандерштат" делает важный вклад в развитие нового поколения украинцев. Поэтому вход на фестиваль для детей до 12 лет - бесплатный", - говорится в сообщении.



Самых маленьких гостей будут пускать на территорию в сопровождении взрослых с документами, удостоверяющими возраст ребенка.