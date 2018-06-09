Беженец из Ирака признался в том, что убил в Германии школьницу

9 июня, 2018, 22:33

Иракский беженец Али Б. признался в убийстве 14-летней немки Сюзанны Ф.

Об этом сообщил глава полиции иракского города Дахук Тарик Ахмед в эфире курдско-иракского телеканала Rudaw вечером в пятницу, 8 июня 2018 года. По его словам, Али Б. рассказал, что убил девушку из-за ссоры, передает DW.

Представитель полиции также отметил, что пока неизвестно, где будут судить Али Б., - в Германии или Ираке - объяснив, что решение зависит от курдской и немецкой власти.

Тем временем, по неподтвержденной пока информации газет Wiesbadener Kurier и Allgemeiner Zeitung, подозреваемый прибудет самолетом вечером 9 июня во Франкфурт-на-Майне, где его возьмет под стражу немецкая полиция.

Курдские органы безопасности задержали Али Б. по запросу Федеральной полиции Германии в Ираке, куда он вместе со всей семьей бежал из ФРГ в начале июня.

Сюзанна Ф. пропала без вести в немецком Майнце в мае. После двух недель поисков полиция нашла ее тело в соседнем городе Висбадене - вблизи убежища для беженцев, где жил Али Б. с семьей. Девушка была изнасилована и убита.

Следствие изначально исходило из того, что преступление совершили двое мужчин: 35-летний подозреваемый гражданин Турции Али Б. По данным прокуратуры, подозреваемый иракский беженец был известен полиции, а жертва знала его брата. В свою очередь, Али Б. должен был быть выслан из страны еще несколько месяцев назад.

Полиция задержала подозреваемого мужчину из Турции, но впоследствии сообщила, что против него нет серьезных улик, поэтому его отпустили.