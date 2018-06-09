Австрия закрывает мечети и выселяет имамов
Об этом сообщил федеральный канцлер Себастьян Курц, передает DW.
"В нашей стране нет места параллельного обществу, политическому исламу и радикалистским тенденциям", - заявил он в пятницу, 8 июня, на пресс-конференции в Вене.
Такое решение было принято из-за нарушения принципа "позитивного отношения к обществу и государству", отметил глава австрийского правительства.
По его словам, будет прекращена деятельность 2 мечетей в Верхней Австрии, 1 - в Каринтии и 4 в Вене. Основанием для этого решения есть нормы принятого в 2015 году закона об исламе, требует лояльного отношения мусульман к австрийским общественным нормам.
Как отметил министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль, сейчас продолжается проверка 40 имамов на предмет нарушения ими запрета на иностранное финансирование.
В целом в поле зрения правоохранителей оказались 60 из 260 исламских проповедников в Австрии.
"Мы пока находимся в начале (этой работы - ред.)", - добавил Кікль.
Все 40 имамов, в отношении которых проводится проверка, являются членами Ассоциации турецких исламских культурных объединений в Европе (ATIB), которая связана с турецким государственным ведомством в религиозных делах Diyanet. По словам министра культуры Австрии Гернота Блюмеля, ATIB обходила австрийский закон, который запрещает иностранное финансирование имамов.
Решение о проверке деятельности мечетей и имамов ATИB принято после проведения расследования инсценировки Галлиполийькой битвы, которую Турция выиграла во время Первой мировой войны. В одной из венских мечетей в марте прошел спектакль, в котором участвовали одетые в военную униформу дети. Они маршировали, отдавали честь, размахивали турецкими флагами, а также изображали погибших солдат.
Фотографии инсценировки были выложены в Facebook, а затем на фоне резкой критики "националистского спектакля" были удалены. Эти фотографии можно посмотреть здесь.
Мечеть находится в ведении ассоциации ATИB.
- Напомним, в Австрии беженцы массово переходят из ислама в христианство. Согласно данным представителей архиепископства Вены, обнародованным в январе 2018 года, 75% из 750 крещенных совершеннолетних в прошлом году были выходцами из мусульманских стран.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-