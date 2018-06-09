Австрия закрывает мечети и выселяет имамов

9 июня, 2018, 18:51

Власти Австрии закроют 7 мечетей на территории страны и вышлют за ее пределы около 40 имамов

Об этом сообщил федеральный канцлер Себастьян Курц, передает DW.

"В нашей стране нет места параллельного обществу, политическому исламу и радикалистским тенденциям", - заявил он в пятницу, 8 июня, на пресс-конференции в Вене.

Такое решение было принято из-за нарушения принципа "позитивного отношения к обществу и государству", отметил глава австрийского правительства.

По его словам, будет прекращена деятельность 2 мечетей в Верхней Австрии, 1 - в Каринтии и 4 в Вене. Основанием для этого решения есть нормы принятого в 2015 году закона об исламе, требует лояльного отношения мусульман к австрийским общественным нормам.

Как отметил министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль, сейчас продолжается проверка 40 имамов на предмет нарушения ими запрета на иностранное финансирование.

В целом в поле зрения правоохранителей оказались 60 из 260 исламских проповедников в Австрии.

"Мы пока находимся в начале (этой работы - ред.)", - добавил Кікль.

Все 40 имамов, в отношении которых проводится проверка, являются членами Ассоциации турецких исламских культурных объединений в Европе (ATIB), которая связана с турецким государственным ведомством в религиозных делах Diyanet. По словам министра культуры Австрии Гернота Блюмеля, ATIB обходила австрийский закон, который запрещает иностранное финансирование имамов.

Решение о проверке деятельности мечетей и имамов ATИB принято после проведения расследования инсценировки Галлиполийькой битвы, которую Турция выиграла во время Первой мировой войны. В одной из венских мечетей в марте прошел спектакль, в котором участвовали одетые в военную униформу дети. Они маршировали, отдавали честь, размахивали турецкими флагами, а также изображали погибших солдат.

Фотографии инсценировки были выложены в Facebook, а затем на фоне резкой критики "националистского спектакля" были удалены. Эти фотографии можно посмотреть здесь.

Мечеть находится в ведении ассоциации ATИB.