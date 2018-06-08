За 4 года к Сенцову ни разу не допустили украинского консула, - МИД
Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает "Общественное радио".
"За 4 года незаконного заключения Олега Сенцова к нему ни разу не допустили украинского консула. За последний год в РФ направили более 30 только официальных запросов относительно допуска украинских дипломатов к политзаключенному, а было еще много неофициальных запросов с просьбой дать разрешение", - рассказала Беца.
Она добавила, что Россия мотивирует свои отказы тем, что Олег Сенцов якобы имеет российское гражданство. Такой же ответ МИД недавно получило и относительно другого незаконного узника Кремля - Александра Кольченко.
Беца добавила, что в МИД обеспокоены состоянием здоровья Владимира Балуха.
"Существует реальная угроза жизни, он голодает более 80 дней. По информации адвокатов, он похудел более чем на 30 кг", - отметила пресс-секретарь.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованому Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенного.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченка.
- Похищен российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Эспрессо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию. Сестра украинского политзаключенного рассказала, что Сенцов похудел на 8 кг, есть угроза отказа почек.
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