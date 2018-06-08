За 4 года к Сенцову ни разу не допустили украинского консула, - МИД

8 июня, 2018, 17:53

За 4 года незаконного заключения к украинскому режиссеру Олегу Сенцову ни разу не допустили украинского консула

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает "Общественное радио".

"За 4 года незаконного заключения Олега Сенцова к нему ни разу не допустили украинского консула. За последний год в РФ направили более 30 только официальных запросов относительно допуска украинских дипломатов к политзаключенному, а было еще много неофициальных запросов с просьбой дать разрешение", - рассказала Беца.

Она добавила, что Россия мотивирует свои отказы тем, что Олег Сенцов якобы имеет российское гражданство. Такой же ответ МИД недавно получило и относительно другого незаконного узника Кремля - Александра Кольченко.

Беца добавила, что в МИД обеспокоены состоянием здоровья Владимира Балуха.

"Существует реальная угроза жизни, он голодает более 80 дней. По информации адвокатов, он похудел более чем на 30 кг", - отметила пресс-секретарь.