Во Львов на учения прибыли пять американских военных самолетов
Об этом сообщает Zahid.net.
Вместе с самолетами во Львов прибыли около 150 человек персонала. Фото одного из самолетов опубликовал на своей странице в Facebook Виталий Трубников.
Американские самолеты прилетели во Львов с нескольких авиабаз: RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе.
Развертывание KC-135 в Украине – это часть американской стратегии защиты европейских союзников, укрепления безопасности в Восточной Европе и улучшения военного взаимодействия между странами-членами НАТО и партнерами.
Самолеты примут участие в учебных миссиях, которые завершатся 16 июня. Самолеты-топливозаправщики обычно используют для увеличения радиуса действия стратегических бомбардировщиков.
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