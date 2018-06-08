Во Львов на учения прибыли пять американских военных самолетов

8 июня, 2018, 17:40

Во Львов для участия в военных учениях прибыли пять самолетов-топливозаправщиков KC-135 Stratotanker ВВС США

Об этом сообщает Zahid.net.

Вместе с самолетами во Львов прибыли около 150 человек персонала. Фото одного из самолетов опубликовал на своей странице в Facebook Виталий Трубников.

Американские самолеты прилетели во Львов с нескольких авиабаз: RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе.

Развертывание KC-135 в Украине – это часть американской стратегии защиты европейских союзников, укрепления безопасности в Восточной Европе и улучшения военного взаимодействия между странами-членами НАТО и партнерами.

Самолеты примут участие в учебных миссиях, которые завершатся 16 июня. Самолеты-топливозаправщики обычно используют для увеличения радиуса действия стратегических бомбардировщиков.