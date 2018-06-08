В Россию пытались вывезти 47 артефактов скифского периода
8 июня, 2018, 14:20
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду национального культурного достояния на территорию страны-агрессора
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Во время осмотра поезда международного сообщения Днепр-Москва на одном из пунктов пропуска Харьковской таможни правоохранители обнаружили у жителя Днепра 47 предметов скифского периода.
Злоумышленник скрыл антиквариат в так называемых технологических полостях вагона. Изъятые предметы старины направлены на искусствоведческую экспертизу.
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