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В Россию пытались вывезти 47 артефактов скифского периода


фото: ssu.gov.ua
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду национального культурного достояния на территорию страны-агрессора

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время осмотра поезда международного сообщения Днепр-Москва на одном из пунктов пропуска Харьковской таможни правоохранители обнаружили у жителя Днепра 47 предметов скифского периода.

Злоумышленник скрыл антиквариат в так называемых технологических полостях вагона. Изъятые предметы старины направлены на искусствоведческую экспертизу.

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