 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В России уничтожают все данные о репрессированных во времена СССР - Музей ГУЛАГа


фото: kommersant
В России на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР

Об этом заявил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, сообщает российское издание "Ъ".

Он написал письмо советнику президента России и главе Совета по правам человека Михаилу Федотову, в котором и рассказал об этой проблеме.

Романов указал на то, что уничтожение этих карт приводит к полному удалению данных о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа.

Это, в свою очередь, будет иметь катастрофические последствия для изучения истории лагерей и получения данных о жертвах репрессий.

"В случае, если осужденный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялась на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижения осужденного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения", - пояснил Романов.

Впрочем, впоследствии исследователи узнали от российского Министерства внутренних дел об уничтожении архивных учетных карточек осужденных.

В частности, начальник информационного центра УМВД России по Магаданской области Михаил Серегин отметил, что межведомственный приказ под грифом "для служебного пользования" от 12 февраля 2014 "Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ".

"Срок хранения карточек осужденных - до достижения ими (осужденными) 80-летнего возраста", - заключил Серегин.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июня, 2018 пятница

больше новостей

8 июня, 2018 пятница

7 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать