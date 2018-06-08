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В Раде требуют открыть производство против Мураева из-за его заявления о Сенцове

Евгений Мураев
Евгений Мураев
фото: youtube
Депутаты "Народного фронта" и БПП подчеркивают, что народный депутат Евгений Мураев должен извиниться перед политзаключенным Олегом Сенцовым

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В частности, депутат "Народного фронта" Сергей Пашинский обратился к главе СБУ Василию Грицаку с призывом возбудить против депутата уголовное производство по статье о государственной измене.

"Я обращаюсь к генпрокурору Юрию Луценко с требованием возбудить против Мураева уголовное дело по статье 383 - заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - подчеркнул он.

Тем временем депутат от БПП, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко назвала позорным то, что Мураев носит звание народного депутата.

"Мы требуем от нардепа Мураева извинений перед Сенцовым, перед семьей Сенцова и перед всеми политзаключенными", - подытожила она.

Напомним, что вчера Мураев в эфире одного из каналов заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов готовил поджоги и взрывы.

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