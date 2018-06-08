В Раде требуют открыть производство против Мураева из-за его заявления о Сенцове
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В частности, депутат "Народного фронта" Сергей Пашинский обратился к главе СБУ Василию Грицаку с призывом возбудить против депутата уголовное производство по статье о государственной измене.
"Я обращаюсь к генпрокурору Юрию Луценко с требованием возбудить против Мураева уголовное дело по статье 383 - заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - подчеркнул он.
Тем временем депутат от БПП, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко назвала позорным то, что Мураев носит звание народного депутата.
"Мы требуем от нардепа Мураева извинений перед Сенцовым, перед семьей Сенцова и перед всеми политзаключенными", - подытожила она.
Напомним, что вчера Мураев в эфире одного из каналов заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов готовил поджоги и взрывы.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- Сестра украинского политзаключенного рассказала, что Сенцов похудел на 8 кг, есть угроза отказа почек.
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