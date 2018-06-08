В Раде предлагают уволить министра соцполитики Реву

8 июня, 2018, 12:03

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №8451 о признании работы Министерства социальной политики Украины неудовлетворительной и увольнении с занимаемой должности министра Андрея Ревы

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

"Учитывая неприемлемую ситуацию, которая сложилась с соблюдением социальных прав внутренне перемещенных лиц, что стало следствием невыполнения министром социальной политики Украины Ревой Андреем Алексеевичем своих должностных обязанностей, руководствуясь пунктом 12 части первой ст. 85 Конституции Украины, Верховная Рада Украины постановляет: 1. Признать работу Министерства социальной политики Украины неудовлетворительной. 2. Уволить Министра социальной политики Украины Реву Андрея Алексеевича с занимаемой им должности", - говорится в документе.

Авторы документа утверждают, что в течение мая 2018 года украинские правозащитные общественные организации фиксировали задержки выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, нарушения со стороны территориальных отделений Пенсионного фонда установленных графиков выплаты пенсий и тому подобное.

По данным нардепов, зафиксированы факты несвоевременной выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, которые после 2014 года ни разу не возвращались на временно оккупированные территории, однако в территориальных отделениях Пенсионного фонда им было сообщено, что они попали в "списки проверки". Также была информация о невыплате пенсий военным пенсионерам.

"На своем официальном сайте Пенсионный фонд Украины сообщил, что в связи с технологическими изменениями механизма проведения верификации получателей пенсионных выплат изменились сроки изготовления выплатных документов на первую декаду мая для пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц. Несмотря на это, 25 мая 2018 года на заседании Верховной Рады во время часа вопросов к правительству министр социальной политики Рева отметил, что проблем с выплатой пенсий внутренне перемещенных лиц, которые проживают на подконтрольной Украине территории, нет", - говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта постановления также заявляют, что действия Минсоцполитики является нарушением ст. 46 Конституции Украины, которая гарантирует гражданам право на социальную защиту и достаточный жизненный уровень, а также международных норм, в том числе Руководящих принципов ООН относительно внутреннего перемещения внутри страны.