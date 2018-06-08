В НХЛ определился обладатель Кубка Стэнли
8 июня, 2018, 11:18
Обладателем Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге стал "Вашингтон Кэпиталз"
Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
"Вашингтон" в пятом матче обыграл на выезде "Голден Вегас Найтс" - 4:3, и выиграл финальную серию со счетом 4:1.
"Кэпиталз" выступал в НХЛ с 1974 года и только в своем 43-м сезоне завоевал Кубок Стэнли. Ранее вашингтонцы однажды выступали в финале в 1998 году, но уступили "Детройт Ред Уингс" (0:4).
- Дольше "Вашингтона" к самому престижному в мире хоккейного турнира шел только "Лос-Анджелес Кингз", который провел 43 сезона в лиге без титулов.
- За "Вашингтон" в 1990 - 1995 и 2001 - 2002 рокх выступал украинский хоккеист Дмитрий Христич.
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