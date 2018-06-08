В НХЛ определился обладатель Кубка Стэнли

8 июня, 2018, 11:18

Обладателем Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге стал "Вашингтон Кэпиталз"

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

"Вашингтон" в пятом матче обыграл на выезде "Голден Вегас Найтс" - 4:3, и выиграл финальную серию со счетом 4:1.

"Кэпиталз" выступал в НХЛ с 1974 года и только в своем 43-м сезоне завоевал Кубок Стэнли. Ранее вашингтонцы однажды выступали в финале в 1998 году, но уступили "Детройт Ред Уингс" (0:4).