В НАТО рассказали, есть ли у Украины перспективы вступления

8 июня, 2018, 07:37

Принцип открытых дверей, который является одним из основных принципов НАТО, сейчас является актуальным для Украины

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-центр Минобороны.

Он ответил на вопросы министра обороны Украины Степана Полторака, с которым провел встречу в штаб-квартире Альянса по поводу перспектив вступления страны в организацию.

"Принцип открытых дверей - один из основных принципов НАТО, который актуальный как для Украины, так и для других стран. Считаю историческим событием, что в новом здании Штаб-квартиры Альянса я первый министр из стран-партнеров, который принимает министра обороны Степана Полторака", - подчеркнул Столтенберг.

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По его словам, представители НАТО будут оставаться преданными политической поддержке Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность и осуждать российскую агрессию против нее.

"Мы хотим, чтобы Минские договоренности выполнялись и не гибли украинские военные", - подытожил Столтенберг.