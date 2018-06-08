В НАТО рассказали, есть ли у Украины перспективы вступления
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-центр Минобороны.
Он ответил на вопросы министра обороны Украины Степана Полторака, с которым провел встречу в штаб-квартире Альянса по поводу перспектив вступления страны в организацию.
"Принцип открытых дверей - один из основных принципов НАТО, который актуальный как для Украины, так и для других стран. Считаю историческим событием, что в новом здании Штаб-квартиры Альянса я первый министр из стран-партнеров, который принимает министра обороны Степана Полторака", - подчеркнул Столтенберг.
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По его словам, представители НАТО будут оставаться преданными политической поддержке Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность и осуждать российскую агрессию против нее.
"Мы хотим, чтобы Минские договоренности выполнялись и не гибли украинские военные", - подытожил Столтенберг.
- Отметим, ранее в Альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО. До 9 марта 2018 года на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству". После обострения украинско-венгерских отношений изменения этого статуса стало еще сложнее добиться.
- Однако поздно вечером того же дня официальный сайт альянса обновил страницу "расширение", добавив Украину в список "стран-аспирантов".
- Также был обновлен раздел сайта, посвященный Украине. В него "задним числом" добавили блок о решении Верховной Рады от 8 июня по поводу членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.
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