В Минэкономразвития рассказали, почему Украине важно выйти из-под пошлин США на сталь и алюминий
Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская в эфире Еспресо.TV.
В июне президент Трамп применил специальные пошлины на импорт в Соединенные Штаты стали и алюминиевых изделий в связи с "угрозой национальной безопасности США". Однако существует ряд стран, которые получили таможенное исключение, и Украина стремится стать одной из них.
"Для Украины этот вопрос является довольно важным, поскольку стоимость наших изделий, которые попали под действие пошлин, в среднем составляет $130-140 млн ежегодно. Вместе с тем для Соединенных Штатов Украина является весьма незначительным поставщиком. Мы даже не входим в топ-20. Поэтому главной нашей задачей в Вашингтоне было провести переговоры с ответственными органами по исключению Украины", - заявила заместитель министра.
Читайте также: Что означает тарифное противостояние США и Китая
- США с 1 июня вводят жесткие пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза.
- В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий отношении Китая, России и Японии, но временно отложила введение дополнительных пошлин для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.
- В США заявили, что именно европейская сторона попросила отложить введение пошлин для того, чтобы выработать и представить свои предложения по этому вопросу.
- 4 июня заместитель министра экономического развития Наталья Микольская прибыла в США, чтобы обсудить исключение украинской металлургической продукции из-под ограничительных мер.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-