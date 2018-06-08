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В Минэкономразвития рассказали, почему Украине важно выйти из-под пошлин США на сталь и алюминий

Стоимость украинской металлургической и ферросплавной продукции, попавшей под действие пошлин США, ежегодно составляет $130-140 млн

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская в эфире Еспресо.TV.

В июне президент Трамп применил специальные пошлины на импорт в Соединенные Штаты стали и алюминиевых изделий в связи с "угрозой национальной безопасности США". Однако существует ряд стран, которые получили таможенное исключение, и Украина стремится стать одной из них.

"Для Украины этот вопрос является довольно важным, поскольку стоимость наших изделий, которые попали под действие пошлин, в среднем составляет $130-140 млн ежегодно. Вместе с тем для Соединенных Штатов Украина является весьма незначительным поставщиком. Мы даже не входим в топ-20. Поэтому главной нашей задачей в Вашингтоне было провести переговоры с ответственными органами по исключению Украины", - заявила заместитель министра.

  • США с 1 июня вводят жесткие пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза.
  • В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий отношении Китая, России и Японии, но временно отложила введение дополнительных пошлин для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.
  • В США заявили, что именно европейская сторона попросила отложить введение пошлин для того, чтобы выработать и представить свои предложения по этому вопросу.
  • 4 июня заместитель министра экономического развития Наталья Микольская прибыла в США, чтобы обсудить исключение украинской металлургической продукции из-под ограничительных мер.
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