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В мае на Донбассе погибли 11 мирных жителей, - Хуг


фото: osce.org
В мае на Донбассе в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей, 32 получили ранения

Об этом сообщил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в Facebook.

Ухудшение ситуации с безопасностью в мае привело к 43 подтвержденным жертвам среди гражданского населения - 11 погибших и 32 раненых", - заяиви он.

  • Напомним, с начала года на Донбассе в результате боевых действий погибло как минимум 2 детей, еще 10 получили ранения.
  • Всего с начала 2018 года на Донбассе погибло 107 мирных жителей.
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