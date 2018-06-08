В мае на Донбассе погибли 11 мирных жителей, - Хуг

8 июня, 2018, 13:34

В мае на Донбассе в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей, 32 получили ранения

Об этом сообщил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в Facebook.

Ухудшение ситуации с безопасностью в мае привело к 43 подтвержденным жертвам среди гражданского населения - 11 погибших и 32 раненых", - заяиви он.

OSCE SMM Hug: The worsening security situation in May resulted in the death of 43 confirmed civilian casualties – 11 deaths and 32 injuries, more cases are pending verification #ZeroCivilianCasualties #FactsMatter — SMM OSCE Ukraine (@OSCE_SMM) 8 июня 2018 г.