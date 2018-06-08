В Киеве машина насмерть сбила мужчину, перебегавшего дорогу
8 июня, 2018, 07:13
В результате ночной аварии возле столичной станции метро "Шулявская" погиб человек
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
По адресу Вадима Гетьмана, 16/40 произошло дорожное происшествие: под колеса автомобиля попал пешеход, который нарушил правила дорожного движения, перейдя дорогу в неустановленном месте.
Стоит отметить, что подземный пешеходный переход находился рядом с дорогой под местом происшествия.
На момент отъезда съемочной группы Еспресо потерпевший умер в карете скорой помощи, не приходя в сознание.
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