В Киеве машина насмерть сбила мужчину, перебегавшего дорогу

8 июня, 2018, 07:13

В результате ночной аварии возле столичной станции метро "Шулявская" погиб человек

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

По адресу Вадима Гетьмана, 16/40 произошло дорожное происшествие: под колеса автомобиля попал пешеход, который нарушил правила дорожного движения, перейдя дорогу в неустановленном месте.

Стоит отметить, что подземный пешеходный переход находился рядом с дорогой под местом происшествия.

На момент отъезда съемочной группы Еспресо потерпевший умер в карете скорой помощи, не приходя в сознание.