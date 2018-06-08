В Крыму под видом реставрации разрушают Ханский дворец. Украина открыла производство

8 июня, 2018, 12:15

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного уничтожения, разрушения и порчи памятника истории – Ханского дворца, который расположен в Бахчисарае в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В сообщении говорится, что во временно оккупированном Крыму, под видом реставрационных работ, продолжается уничтожение памятника ХVI века – Ханского дворца.

Он является уникальным памятником архитектуры и единственным в мире образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры, состоит из более 19 объектов. Происходит потеря его подлинности, уничтожение исторической ценности.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст.298 (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) Уголовного кодекса Украины.

Ханский дворец - это памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры.

Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника и рядом с Генуэзской крепостью в Судаке, Крымской астрофизической обсерваторией, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В октябре 2017 года оккупанты передали объект в "государственную собственность".

Осенью 2017 года под предлогом подготовки к своему столетию музей в Бахчисарае был закрыт 4 дня. В это время оккупанты проводили ремонтные работы, которые, по мнению искусствоведов и представителей крымских татар, отразились на сохранении Ханского дворца. Тогда же сообщалось, что оккупанты начали уничтожать памятник архитектуры.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает, что для сохранения Ханского дворца в оккупированном Крыму нужно просить международной поддержки.